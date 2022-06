Bundeswehr soll Präsenz in Litauen erhöhen Stand: 14.06.2022 14:47 Uhr Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat vor einer Woche in Litauen angekündigt, die dortige Bundeswehrpräsenz zu verstärken. Daran werden sich viele Soldatinnen und Soldaten beteiligen, die in Mecklenburg-Vorpommern stationiert sind.

Bei seinem Besuch in Litauen hat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) vor einer Woche zugesichert, die Bundeswehrtruppen im Rahmen der NATO-Präsenz zur Abschreckung gegen Russland in dem baltischen Land zu verstärken. Die bestehende "Battlegroup" solle zu einer Kampfbrigade entwickelt werden. Zurzeit üben etwa 500 Soldatinnen und Soldaten aus Mecklenburg-Vorpommern, vor allem vom Panzergrenadierbataillon 411 in Viereck bei Neubrandenburg, vor Ort. Hintergrund ist das NATO-Manöver "Victorius Griffin".

Reaktion auf Annexion der Krim

Als Reaktion auf die Annexion der Krim durch Russland 2014 und den Krieg im Donbass hat die NATO die Mission Enhanced Forward Presence EFP ("verstärkte Vorwärtspräsenz") gestartet. Seit 2017 sind vier multinationale Kampftruppen (NATO-Battlegroups) in den baltischen Staaten und Polen stationiert. Ihr Auftrag: Sicherung der Ostflanke der verbündeten Staaten und der Abschreckung gegenüber Russland. Die Battlegroup in Litauen steht unter deutscher Führung. Sie umfasst rund 1.600 Soldaten - davon rund zwei Drittel Bundeswehr-Angehörige.

Alle sechs Monate wird rotiert

Jede Battlegroup bleibt für sechs Monate vor Ort. In diesem Rhythmus werden Truppe und Material ausgetauscht, sodass sich jede sogenannte Rotation unterschiedlich zusammensetzt. Neben Deutschland stellen in der aktuellen 11. Rotation die Niederlande, Norwegen, Tschechien, Luxemburg und Belgien die Truppe und das dazugehörige Material. Vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklungen an der Ostflanke der NATO wird der deutsche Anteil nun um 350 Einsatzkräfte aufgestockt.

