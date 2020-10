Bundeswehr hilft, Corona-Infektionsketten zu suchen Stand: 07.10.2020 14:20 Uhr Die Bundeswehr wird ab sofort den Landkreis Nordwestmecklenburg bei der Ermittlung von möglichen Corona-Infizierten unterstützen. Das teilte Landrätin Kerstin Weiss (SPD) am Mittwochvormittag in Grevesmühlen mit.

Der Landkreis Nordwestmecklenburg muss seine Ermittlerteams aufstocken. Die Zahl der Infektionen im Kreis ist in den vergangenen Wochen deutlich gestiegen. Es müssten etwa doppelt so viele Mitarbeiter im Gesundheitsamt die Infektionsketten zurückverfolgen - Kräfte, die der Kreis nicht hat. Um die Personallücke zu stopfen, schickt die Bundeswehr zunächst einmal drei Soldaten zur Unterstützung.

Landrätin appelliert an alle, sich an die Corona-Regeln zu halten

Landrätin Kerstin Weiss ist sehr besorgt, was die aktuelle Entwicklung der Corona-Infizierten im Kreis betrifft. Erstmals seit März liegen drei Personen im Krankenhaus - angeschlossen an Beatmungsgeräte. Einer der Patienten befindet sich auf der Intensivstation, insgesamt sind aktuell 35 Infizierte bekannt. Die meisten haben sich auf zwei privaten Feiern angesteckt. Um nicht einen regionalen Lockdown zu riskieren, appelliert Landrätin Weiss an alle, sich an die Regeln zu halten.

