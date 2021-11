Stand: 12.11.2021 06:05 Uhr Bundeswehr bietet Einblicke in Technik und Berufe

Anläßlich ihres 66. Gründungstages präsentiert sich die Bundeswehr heute im Rostocker Stadthafen. Zu besichtigen ist u.a. das Minenjagdboot „Pegnitz“. Marinetaucher aus Warnemünde präsentieren ihre Ausbildung im Wasser. Bei der Technikschau an Land werden u.a. Einsatzfahrzeuge des Sanitätsdienstes und das das Flugabwehrraketensystem „Patriot“ vorgestellt. Am 12. November 1955 erhielten die ersten 101 Freiwilligen von Heer, Marine und Luftwaffe in Bonn ihre Ernennungsurkunden. Bundesweit gibt es mehrere Veranstaltungen zum Gründungstag der Bundeswehr. | 12.11.2021 06:02