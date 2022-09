Bundeswehr begrüßt Soldaten aus Litauen mit Rückkehrer-Appell

Stand: 29.09.2022 05:18 Uhr

Mit einem feierlichen Appell begrüßt die Bundeswehr am Donnerstag in Pasewalk (Vorpommern-Greifswald) rund 250 Soldaten, die in Litauen im Einsatz gewesen sind.