Bundeswehr-Übung: FlaRak-Staffel verlegt in die Eifel

Stand: 10.10.2020 14:59 Uhr

Auf den Autobahnen in Norddeutschland sind an diesem Wochenende viele Bundeswehr-Fahrzeuge unterwegs. Sie gehören zum Flugabwehrraketengeschwader 1 und fahren zu einer Übung in die Eifel.