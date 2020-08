Stand: 05.08.2020 08:36 Uhr - NDR 1 Radio MV

Bundeswehr: Corona-Regeln für den Auslandseinsatz

Das Coronavirus beeinflusst auch den Auslandseinsatz der Soldaten aus Mecklenburg-Vorpommern. So gelten sowohl in Afghanistan als auch auf der vor der libanesischen Küste eingesetzten Korvette "Ludwigshafen" zusätzliche Vorsichtsmaßnahmen. Insgesamt sind rund 300 Soldaten von Standorten in Mecklenburg-Vorpommern derzeit im Auslandseinsatz. Dazu gehören etwa 200 Panzergrenadiere aus Hagenow, die in Afghanistan eingesetzt sind. Sie waren bereits vor ihrem Abflug an den Hindukusch in einer zweiwöchigen Einzel-Quarantäne. Auch im Einsatz werde weitestgehend darauf geachtet, dass die Kompanien in ihren Gruppen unter sich bleiben, so ein Bundeswehrsprecher. Falls im Einsatz Covid-19-Infektionen auftreten, gelten vergleichbare Regeln wie in Deutschland. Infizierte werden zudem schnellstmöglich nach Deutschland gebracht.

Versorgung wie im Kreiskrankenhaus

Deutschlands Marine beteiligt sich zudem weiterhin im Rahmen der UNIFIL-Mission der Vereinten Nationen an der Seeraumüberwachung vor der Küste des Libanon und Israels mit einer Korvette. Sie sollen Waffenlieferungen und Schmuggel verhindern. Für die Besatzung der "Ludwigshafen" könnte bei der Rückkehr in den Heimathafen Rostock eine Quarantäne entfallen, wenn zuvor zwei Wochen lang niemand von außerhalb das Schiff betreten hat. Die medizinische Versorgung entspreche der eines Kreiskrankenhauses, so der Sprecher der Bundeswehr. Die Einsatzfähigkeit der Korvette sei von Corona nicht beeinträchtigt.

Weitere Informationen Neue Marine-Allzweckwaffe - Peene-Werft könnte profitieren Der Haushaltsausschuss des Bundestages hat dem Bau von vier Mehrzweckkampfschiffen der Klasse 180 zugestimmt. Davon könne auch die Peene-Werft in Wolgast profitieren. mehr

Service Bürgertelefone zum Coronavirus Ministerien, Behörden und Verbände in Mecklenburg-Vorpommern haben Bürgertelefone und Hotlines für Fragen zum Coronavirus geschaltet. Hier finden Sie eine Übersicht. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 05.08.2020 | 08:00 Uhr