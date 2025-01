Bundestagswahl 2025 in MV: Diese 12 Landeslisten sind zugelassen Der Wahlausschuss des Landes Mecklenburg-Vorpommern hat bekannt gegeben, welche Landeslisten der Parteien zu der Bundestagswahl am 23. Februar dieses Jahres zugelassen werden.

Einen Monat vor der Bundestagswahl am 23. Februar hat der Landeswahlausschuss entschieden, welchen Parteien Wählerinnen und Wähler in Mecklenburg-Vorpommern ihre Zweitstimme geben können. In den Landeslisten stellen Parteien in fester Reihenfolge die Kandidatinnen und Kandidaten zusammen, die sie bei entsprechender Stimmenanzahl stellvertretend für ihre Wählerinnen und Wähler ins Parlament schicken wollen. In Mecklenburg-Vorpommern wurden die Landeswahlvorschläge von insgesamt zwölf Parteien zugelassen - darunter die Großparteien, aber auch einige kleinere.

Auf den Stimmzetteln stehen die Parteien in folgender Reihenfolge:

Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) Alternative für Deutschland (AfD) Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) Die Linke Freie Demokratische Partei (FDP) BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (Grüne) PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ (Tierschutzpartei) FREIE WÄHLER Mecklenburg-Vorpommern (Freie Wähler) Volt Deutschland (Volt) Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (MLPD) BÜNDNIS DEUTSCHLAND Bündnis Sahra Wagenknecht - Vernunft und Gerechtigkeit (BSW)

Die Prüfung von Hinweisen auf mögliche Verstöße der FDP bei der Aufstellung ihrer Landesliste hatte nicht ergeben, dass gegen Wahlrecht verstoßen wurde.

Drei Parteien scheitern an Unterschriften-Regel

Drei Landeslisten von Parteien wurden vom Landeswahlausschuss zurückgewiesen, weil sie die erforderliche Anzahl gültiger Unterstützungsunterschriften von 1.315 nicht erbracht hatten. Diese Vorgabe gilt nur für Parteien, die bisher weder im Bundestag noch in den Landtagen mit mindestens fünf Personen vertreten waren. Die abgelehnten Parteien können bis zum 30. Januar Beschwerde beim Bundeswahlausschuss einlegen und eine erneute Prüfung verlangen. Erst nach Ablauf dieser Frist gehen die Stimmzettel für die Bundestagswahl in Druck. Darauf sind für diese Wahl in Mecklenburg-Vorpommern nicht vertreten: Die Basisdemokratische Partei Deutschland (die Basis) mit 472, Die Werte Union mit 353 und die Piratenpartei Deutschland (Piraten) mit 49 gültigen Unterstützungsunterschriften.