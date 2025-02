Bundestagswahl: 1,3 Millionen Wahlberechtigte in MV Stand: 23.02.2025 16:16 Uhr Mecklenburg-Vorpommern entscheidet mit über den neuen Bundestag. Für die Bundestagswahl sind im Nordosten 1.650 Wahllokale noch bis 18 Uhr geöffnet. 15.000 Menschen sind als Wahlvorstände im Einsatz.

In Mecklenburg-Vorpommern treten 110 Kandidatinnen und Kandidaten bei der Bundestagswahl 2025 an: 36 Frauen und 74 Männer. Das hat die Landeswahlleitung mitgeteilt. Zwölf Parteien treten mit Landeslisten an. In den sechs Wahlkreisen in Mecklenburg-Vorpommern sind bei dieser Bundestagswahl 1,3 Millionen Menschen wahlberechtigt. Die Wahllokale sind von 8 bis 18 Uhr geöffnet.

Auch bei dieser Wahl haben vergleichsweise viele Wählerinnen und Wähler schon vorab per Briefwahl gewählt. 2021 lag der Anteil der Briefwähler in Mecklenburg-Vorpommern bei gut einem Drittel. Bei der Bundestagswahl im September 2021 lag die SPD vorn, gefolgt von AfD und CDU. Die Wahlbeteiligung lag vor gut dreieinhalb Jahren bei 71,1 Prozent.

Neues Wahlrecht: Spannung bei Direktmandaten in MV

Bei repräsentativen Umfragen in den Wochen vor der Bundestagswahl 2025 sahen die Wahlforscher die AfD in Mecklenburg-Vorpommern als stärkste Kraft. Vor etwas mehr als drei Jahren hatte die SPD alle Direktmandate in den Wahlkreisen gewonnen. Beim jetzigen Urnengang ist noch nicht klar, ob überhaupt alle erfolgreichen Direktkandidaten tatsächlich ein Mandat bekommen. Hintergrund ist die Reform des Wahlrechts, die unter anderem dafür sorgen soll, dass die Zahl der Bundestagsabgeordneten genau 630 beträgt.

Liveticker auf ndr.de/mv mit allen Ergebnissen und Reaktionen

Der NDR in MV berichtet online, im NDR Fernsehen und bei NDR 1 Radio MV über die Bundestagswahl. Ergebnisse, Reaktionen und Analysen zur Bundestagswahl in MV gibt es auf ndr.de/mv und in der NDR MV App in einem Liveticker, ergänzt durch Livestreams bis in den späten Abend hinein. Alle Zweitstimmenergebnisse aus den Gemeinden in Mecklenburg-Vorpommern gibt es im Laufe der Wahlnacht ebenfalls auf ndr.de/mv. Das Nordmagazin im NDR Fernsehen sendet um 19.30 Uhr live aus der Wahllounge im NDR Landesfunkhaus in Schwerin: Dort treffen sich Politikerinnen und Politiker, Politikwissenschaftler und Reporterinnen und Reporter.

Erste Ergebnisse um Punkt 18 Uhr auf ndr.de/mv

Die Wahllokale schließen bundesweit um 18 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt gibt es dann eine Prognose zum Ergebnis der Bundestagswahl. Die Prognose basiert auf Befragungen von Wählerinnen und Wählern, nachdem sie gewählt haben. Die Umfragen erstellen Meinungsforschungs-Institute. Der NDR arbeitet mit "Infratest dimap" zusammen. Im weiteren Verlauf des Wahlabends erstellen die Wahlforscherinnen und Wahlforscher Hochrechnungen, darin sind schon tatsächliche Ergebnisse aus bereits vollständig ausgezählten Wahlbezirken enthalten.

