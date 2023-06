Bundestag berät kurzfristig zum LNG-Beschleunigungsgesetz Stand: 21.06.2023 06:06 Uhr Das LNG-Beschleunigungsgesetz ist kurzfristig für Mittwochabend auf die Tagesordnung des Bundestages gesetzt worden. Die Aufnahme des Standortes Mukran soll in erster Lesung beraten werden.

Die Bundesregierung macht Druck bei der Ergänzung des LNG-Beschleunigungsgesetzes um den Standort Mukran bei Sassnitz auf Rügen: Die Gesetzesänderung soll noch vor der parlamentarischen Sommerpause beschlossen werden. Mukran wird in dem Gesetzentwurf explizit genannt. Wörtlich heißt es: "Zur Sicherung der Energieversorgung wird mit Mukran auf Rügen ein neuer Standort aufgenommen." Hier könne der Import von Flüssigerdgas realisiert werden. Außerdem sollen die Hafeninfrastruktur und die Leitungen perspektivisch für Wasserstoff weiterentwickelt werden. Der Bundestag will am Mittwochabend erstmals über den Gesetzentwurf beraten.

Landesregierung hofft auf millionenschweren Ausgleich

Der Bund weist damit die Bitte des Landes Mecklenburg-Vorpommern, den Standort Mukran aus dem LNG-Beschleunigungsgesetz zu streichen, klar zurück. Zuvor war auch schon Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) mit ihrem Antrag im Bundesrat gescheitert, der eine Genehmigung des Terminals auch für einen kürzeren Zeitraum anstrebte. Die Landesregierung hofft jedoch weiter auf einen finanziellen Ausgleich für die Region. Dabei soll es um einen dreistelligen Millionenbetrag aus einem Sonderprogramm des Bundes gehen, was aber nicht Teil des Gesetzes ist. Das Gesetz soll noch vor der parlamentarischen Sommerpause am 7. Juli beschlossen werden.

Erneute Diskussion zu LNG-Projekt in Binz

In Binz ist am Dienstag bei einer Bürgerversammlung erneut über das geplante LNG-Projekt im Hafen Mukran diskutiert worden. Dabei informierten die Deutsche ReGas und das Unternehmen Gascade über ihr Vorhaben. Rund 200 Gäste waren der Einladung der beiden Unternehmen ins Binzer Kurhaus gefolgt. Von Seiten der Deutschen ReGas hieß es, dass Deutschland sich mit dem Standort Mukran mit anderen EU-Staaten solidarisch zeigen könne. 100 Experten würden derzeit einen zweigeteilten Antrag vorbereiten. Für den ersten Teil der Offshore-Leitung von Lubmin nach Mukran soll voraussichtlich am 30. Juni der erste davon vorgelegt werden. Der ReGas-Aufsichtsratvorsitzende Stephan Knabe erklärte auf Nachfrage aus dem Publikum, dass mögliche Auswirkungen auf den Tourismus im Genehmigungsverfahren nicht geprüft werden.

