Bundespräsident zum Lichtenhagen-Gedenken in Rostock Stand: 25.08.2022 05:00 Uhr Zum 30. Jahrestag der ausländerfeindlichen Krawalle in Rostock-Lichtenhagen kommt Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier nach Rostock.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird heute in Rostock erwartet. Er nimmt an der zentralen Feier zum Gedenken an die rassistischen Ausschreitungen im Stadtteil Lichtenhagen vor 30 Jahren teil. Dabei wird er auch am Sonnenblumenhaus Blumen niederlegen. Das Hochhaus stand 1992 im Fokus tagelanger Ausschreitungen. Auch Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) wird in Rostock erwartet.

Gespräche mit Schülerinnen und Schülern

Steinmeier will am Nachmittag im Stadtteil- und Begegnungszentrums Lichtenhagen mit Schülerinnen und Schülern sowie Anwohnerinnen und Anwohnern sprechen. Daran schließt sich ein Besuch des buddhistisch-vietnamesischen Tempels an. Höhepunkt des Besuchs des Bundespräsidenten wird seine Rede bei einer Gedenkstunde im Rostocker Rathaus sein.

Tagelange Krawalle im August 1992

Vom 22. bis zum 26. August 1992 hatten Anwohner und Neonazis unter dem Applaus zahlreicher Schaulustiger die im Sonnenblumenhaus untergebrachte Zentrale Aufnahmestelle für Asylsuchende und ein Wohnheim für vietnamesische Arbeiter angegriffen und teils in Brand gesetzt. Die Polizei bekam die Lage tagelang nicht unter Kontrolle.

