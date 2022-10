Bundespräsident residiert für drei Tage in Neustrelitz Stand: 10.10.2022 13:56 Uhr Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird von Dienstag bis Donnerstag seinen zeitweiligen Amtssitz in Neustrelitz haben. Es wird seine vierte „Ortszeit Deutschland“ seit Beginn seiner zweiten Amtszeit.

Steinmeier wolle sich dabei viel Zeit nehmen, um mit Bürgerinnen und Bürgern über aktuelle Herausforderungen, Wünsche, Sorgen und die Demokratie zu reden, hieß es aus dem Bundespräsidialamt. Sein Aufenthalt in Neustrelitz beginnt am Dienstag mit dem Eintrag ins Goldene Buch der Stadt und einem Gespräch mit der Stadtvertretung.

Gespräche über Proteste und Energiekosten

Am Mittwochnachmittag ist eine "Kaffeetafel kontrovers" geplant, bei der Steinmeier mit Bürgerinnen und Bürgern auch über Protestkultur und die hohen Lebenshaltungskosten diskutieren will, hieß es. Auf dem Drei-Tage-Programm stehen zudem ein Mittelstandsgespräch zu Energiesicherheit und erneuerbaren Energien, ein Spaziergang mit Jugendlichen unter dem Motto "Zeigt mir Euer Neustrelitz!" sowie ein Besuch im Kulturquartier der Stadt.

Slowenischer Präsident zu Besuch

Erstmals wird der Bundespräsident während einer "Ortszeit" einen offiziellen Gast empfangen: Der slowenische Staatspräsident Borut Pahor soll am Donnerstag mit militärischen Ehren auf dem Marktplatz begrüßt werden. "Ortszeiten" des Bundespräsidenten gab es in diesem Jahr bereits in Altenburg (Thüringen), Quedlinburg (Sachsen-Anhalt) und Rottweil (Baden-Württemberg).

