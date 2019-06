Stand: 06.06.2019 11:23 Uhr

Bundespräsident Steinmeier in Vorpommern

Unter dem Motto "Land in Sicht" besucht Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier heute Vorpommern. In Ducherow begrüßte ihn Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD). Die erste Station war das Haus der Vereine, in dem der Jugendklub und die Landfrauen ihr Domizil haben. Nach Angaben des Bundespräsidialamtes will sich Steinmeier über die demografische Entwicklung und die wirtschaftlichen Perspektiven informieren. Seit vergangenem Sommer widmet sich das Staatsoberhaupt ländlichen Regionen in Deutschland, die vor besonderen Herausforderungen stehen.

Treffen mit 170 Ehrenamtlichen

Als nächste fährt der Bundespräsident ins Anklamer Regionalzentrum für demokratische Kultur und informiert sich über Projekte gegen Extremismus. In Rothenklempenow informiert sich das Staatsoberhaupt über die Vermarktung ökologischer Produkte und trifft schließlich am Abend 170 Ehrenamtliche zum Gespräch im Schloss Bröllin.

Fokus auf ländliche Regionen

Es ist die siebte Reise des Bundespräsidenten unter dem Motto "Land in Sicht". Im Fokus stehen ländliche Regionen, die aufgrund von Überalterung und Strukturwandel vor großen Herausforderungen stehen. Unter anderem war er bereits in der Uckermark, in Ostfriesland und der Oberlausitz. Mit seinem Besuch wolle er den Vorpommern Aufmerksamkeit und Zeit widmen, um über Probleme und Lösungsansätze für das Leben auf dem Land zu sprechen, heißt es aus dem Bundespräsidialamt. Das Landleben ist Steinmeier nicht fremd, er selbst ist im nordrhein-westfälischen Dorf Brakelsiek aufgewachsen.

