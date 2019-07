Stand: 10.07.2019 09:38 Uhr

Bundesinnenminister besucht Waldbrandgebiet

Am Nachmittag wird Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) im Waldbrandgebiet bei Lübtheen erwartet. Er will sich dort gemeinsam mit Mecklenburg-Vorpommerns Innenminister Lorenz Caffier (CDU) ein Bild über die Löscharbeiten machen. Bei dem Besuch soll insbesondere über Caffiers Vorschlag geredet werden, eine bundesweite Task Force zur Bekämpfung von Bränden auf munitionsbelasteten Flächen zu schaffen. Desweiteren will Seehofer erörtern, inwieweit der Bund zukünftig bei der Beseitigung von Altmunition finanziell und technisch helfen kann. Eine Pressekonferenz der Minister ist ab 18 Uhr hier im Livestream zu sehen.

Präsidenten von THW und Bundespolizei vor Ort

Geplant ist auch eine Besichtigung des Munitionszerlegebetriebes in Jessenitz-Werk. Zeitweise war das Feuer bis auf 50 Meter an den Betrieb herangerückt. Das Werk musste geschlossen werden. Auch der Präsident des Technischen Hilfswerkes, Albert Broemme, und Bundespolizeipräsident Dieter Romann kommen nach Lübtheen.

Tagelanger Großeinsatz der Rettungskräfte

Der Brand war Ende Juni auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz ausgebrochen. Zeitweise brannte es auf 1.200 Hektar, fünf Orte wurden evakuiert. Hunderte Rettungskräfte waren in mehreren Schichten rund um die Uhr im Einsatz. Der Brand konnte erst nach mehr als einer Woche gelöscht werden. Zwar hatte es kurz zuvor an gleicher Stelle schon einmal gebrannt, doch vermuten die Behörden vorsätzliche Brandstiftung und ermitteln dazu.

Lübtheen: Aufatmen nach dem Brand



































