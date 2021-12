Jetzt live: Bund und Länder beraten über schärfere Corona-Regeln Stand: 02.12.2021 14:35 Uhr Heute beraten die Bundesländer gemeinsam mit dem Bund über eine Verschärfung der Corona-Regeln. Viele der Maßnahmen, über die diskutiert wird, wurden bereits in Mecklenburg-Vorpommern eingeführt. Zu den Politiker-Statements nach den Verhandlungen senden wir ein NDR MV Live.

Die Menschen in Mecklenburg-Vorpommern müssen sich möglicherweise nicht auf erneut verschärfte Corona-Regeln einstellen. Erst vor Kurzem waren die Regeln im Nordosten angepasst worden. Vieles von dem, was derzeit bundesweit an Verschärfungen diskutiert wird, gilt bereits in Mecklenburg-Vorpommern. So gibt es hierzulande etwa die 2G-Regel beim Einkaufen, die Ungeimpften den Zutritt zu zahlreichen Geschäften untersagt, schon seit Mittwoch. In anderen Bundesländern wurde sie jedoch noch nicht beschlossen.

Verschärfte Regeln auch für Geimpfte in MV?

Auch über die Frage, ob bundesweit Clubs und Discotheken schließen müssen, wird bei dem Treffen heute diskutiert. In Mecklenburg-Vorpommern ist diese Regel bereits seit rund einer Woche umgesetzt. Auch die 2G-Plus-Regel, nach der nur noch Geimpfte und Genesene mit aktuellem Negativ-Test Zutritt zu Cafés, Restaurants, Kinos und Theatern haben, gilt in Mecklenburg-Vorpommern, aber noch nicht bundesweit. Verschärfungen im Nordosten könnte es möglicherwiese bei den Kontaktbeschränkungen geben. Diese gelten bisher nur für Ungeimpfte, die sich privat nur noch zu fünft treffen, wenn sie nur aus maximal zwei Haushalten stammen. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hatte vor dem heutigen Treffen erklärt, dass es auch für Geimpfte Beschränkungen geben sollte. Private Feiern mit 50 Leuten hält Schwesig für kritisch. In diesem Bereich könnten die Landesregeln nach Einschätzung von Beobachtern also noch angepasst werden.

Landtag berät Corona-Lage am Freitag

Am Freitag wird die Corona-Lage im Landtag in Schwerin in einer Sondersitzung beraten. Dabei soll es aber in erster Linie darum gehen, wie der Pandemie-Kurs im Fall einer ernster werdenden Lage verändert wird. Wenn das ganze Land also sieben Tage hintereinander in der höchsten Warnstufe steht, dann könnte es auch zur Schließung von Geschäften, Hotels und Restrauants kommen - aber soweit ist es im Moment nicht.

Sechs neue Stellen für "Taskforce Corona"

Unabhängig von der weiteren Entwicklung will die Landesregierung die Impfkapazitäten schrittweise ausbauen. Außerdem plant das Gesundheitsministerium, die "Taskforce Corona" zu verstärken. Sechs neue Stellen sollen dort besetzt mit Juristen besetzt werden. Ihre Aufgabe: Die Corona-Landesverordnung möglichst schnell, klar und auch verständlich schreiben.

