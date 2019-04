Stand: 11.04.2019 06:00 Uhr

Bund bewilligt Bürgschaft für Werften

Die MV Werften können für den Bau von zwei riesigen Kreuzfahrtschiffen nun fest mit Kreditbürgschaften von Bund und Land rechnen. Nachdem der Finanzausschuss des Landtags vergangene Woche Staatsgarantien bewilligte, hat nun auch der Bundestag Bürgschaften zugesagt.

Videos 00:53 Nordmagazin Finanzausschuss: Land bürgt für MV Werften Nordmagazin Der Bau von zwei Kreuzfahrtschiffen auf den MV Werften ist abgesichert. Der Finanzausschuss des Landtags hat Bürgschaften ihn Höhe von 375 Millionen Euro bewilligt. Video (00:53 min)

Bund übernimmt Höchsthaftung

Es ist ein wichtiger Zwischenschritt, bevor demnächst auch die Bundesregierung Grünes Licht geben wird. Insgesamt gehe der Bund für die MV Werften eine Höchsthaftung von gut 3,7 Milliarden Euro ein, so der Sprecher der Unions-Bundestagsfraktion Eckhardt Rehberg. Der Bund übernehme neben der Bürgschaft für Bankkredite zum Bau der Schiffe zusätzlich auch die Exportkreditversicherung in Form sogenannter Hermesbürgschaften. Diese seien bei Geschäften dieser Größenordnung üblich und würden etwa auch der Meyer-Werft in Papenburg gewährt.

Aufträge für Rostock und Stralsund

Für den Bau des ersten von zwei Kreuzfahrtschiffen der Global Class werden Baukosten von 1,6 Milliarden Euro veranschlagt. Auftraggeber ist die malaysische Genting-Gruppe, die seit 2016 auch Eigner der Werften in Wismar, Rostock und Stralsund ist.

Erstes Schiff schon auf Kiel gelegt

Im September 2018 war in Rostock-Warnemünde das erste Schiff der sogenannten Global Class auf Kiel gelegt worden. Bei den fast 350 Meter langen und 50 Meter breiten Schiffen, die bis zu 9.500 Passagieren sowie der Besatzung Platz bieten sollen, handelt es sich um die größten Kreuzfahrtschiffe, die bisher in Deutschland gebaut worden sind.

