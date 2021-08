Bund-Länder-Gipfel: Schwesig setzt auf Impfen und Testen Stand: 10.08.2021 06:05 Uhr Bund und Länder beraten heute über das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie. Ministerpräsidentin Schwesig setzt vor allem auf Impfungen und Tests.

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) will bei weiter steigenden Corona-Zahlen die Testpflichten verschärfen. Vor dem heutigen Bund-Länder-Gipfel zur Pandemie-Lage erklärte ein Regierungssprecher in Schwerin, die vierte Welle müsse möglichst flach ausfallen.

Test und Impfungen als entscheidende Maßnahmen

Impfen und Testen, das seien die beiden zentralen Mittel, um eine kritische Corona-Lage zu verhindern, heißt es aus Schwerin. Die Runde mit der Kanzlerin müsse das gemeinsame Signal senden, dass alle, die es können und dürfen, sich jetzt impfen lassen sollten. Auch mit Auffrischungsimpfungen sollte zügig begonnen werden - die seien vor allem in Alten- und Pflegeheimen nötig. Mit steigenden Corona-Zahlen würden Testpflichten wieder wichtiger. Diese sind im Alltag beispielsweise beim Friseur oder im Restaurant derzeit abgeschafft.

Schwesig gegen Drohungen in Richtung Ungeimpfte

In der Debatte um mehr Rechte für Geimpfte sprach sich Schwesig dagegen aus, Impfskeptikern zu drohen. "Es ist wichtig, dass sich noch mehr Menschen in Deutschland impfen lassen, damit wir gut durch den Herbst und den Winter kommen", sagte Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin. Sie halte jedoch nichts davon, jetzt auf Drohungen zu setzen: "Wir müssen fürs Impfen werben." Schwesig vermeidet zudem die klare Ankündigung, dass Bürgertests künftig etwas kosten. Mecklenburg-Vorpommern könne den Vorschlag nur unterstützen, wenn zwischen Ankündigung und Umsetzung bis zu acht Wochen liegen - in der Zeit könne sich jeder impfen lassen.

Weitere Indikatoren zur Einschätzung der Lage

Die Landesregierung plädiert beim Gipfel auch dafür, die Corona-Lage nicht nur nach den Inzidenzzahlen zu bewerten: Eine Rolle müsse wie jetzt schon in Mecklenburg-Vorpommern auch die Krankenhaus-Belegung und die Zahl der Corona-Patienten auf den Intensivstationen spielen. Bundesweit stieg die Sieben-Tage-Inzidenz am Montag auf 23,1, in Mecklenburg-Vorpommern auf 17,8.

