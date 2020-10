Bund-Länder-Gespräche: Drastische Maßnahmen gegen Corona? Stand: 28.10.2020 06:44 Uhr Bund und Länder beraten heute über Maßnahmen gegen die zweite Corona-Welle - im Gespräch sind offenbar drastische Einschränkungen. Mecklenburg-Vorpommerns Landesregierung hielt sich vorab bedeckt.

Die Bundesregierung will die steigenden Corona-Infektionszahlen offenbar mit drastischen Kontaktbeschränkungen wieder unter Kontrolle bekommen. Das geht nach übereinstimmenden Medienberichten aus einer Beschlussvorlage für die heutigen Beratungen mit den Ländern hervor. Es soll ein "Wellenbrecher gefunden" werden.

Weitgehendes Runterfahren des öffentlichen Lebens

Demnach sollen unter anderem bundesweit bis Ende November Freizeiteinrichtungen und Gastronomiebetriebe geschlossen und Veranstaltungen verboten werden. Viele der geplanten Maßnahmen gleichen den Einschränkungen, die es bereits im Frühjahr während der ersten Corona-Welle gegeben hat.

Landesregierung vorab zurückhaltend

Bevor Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin heute mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und den anderen Länderchefs spricht, ließ sie sich nicht in die Karten gucken, mit welchen Zielen sie in die Gespräche geht. Sie wolle abwarten, welche Vorschläge Merkel auf den Tisch lege, meinte Schwesig. Es gehe aber auch darum, was passieren müsse, wenn in bestimmten Regionen die Wochen-Fallzahlen 200 pro 100.000 Einwohner übersteigen

Schwesig: Im November verzichten für Weihnachten mit der Familie

Schwesig hofft auf die Einsicht der Menschen. "Nicht alles, was in der Corona-Zeit erlaubt ist, muss man machen", sagte sie am Dienstag in Schwerin. Gerade die Reisen zu Familienfeiern in anderen Regionen würden die Gefahr in sich bergen, dass das Virus wieder ins Bundesland komme. "Alles, worauf wir im November jetzt verzichten, garantiert uns, dass wir dann Weihnachten in Familie sein können", betonte Schwesig. Aufgrund der steigenden Infektionszahlen sei ein Reduzieren der Kontakte notwendig, damit das öffentliche Leben weitergehen könne. Mecklenburg-Vorpommern sei in Deutschland das einzige Bundesland, in dem es noch kein Corona-Risikogebiet gebe, betonte die Regierungschefin. Allerdings könnten auch Menschen im Nordosten nicht mehr so gut vor dem Infektionsgeschehen geschützt werden, wie es noch im Frühjahr möglich gewesen sei.

Dehoga-Präsident Schwarz: Kein Verständnis für Einschränkungen

Aus der Gastronomie kommt bereits Widerstand gegen die Pläne der Bundeskanzlerin. Der Präsident des Hotel- und Gaststättenverbandes in Mecklenburg-Vorpommern, Lars Schwarz, lehnt eine Schließung von Hotels und Restaurants hier im Land strikt ab: Sollten Einschnitte im Gastgewerbe kommen, zweifle er, "dass die handelnden Personen was gelernt haben aus dem ersten Lockdown", sagte Schwarz dem NDR Nordmagazin. Inzwischen wisse man, wo die Infektionsgeschehen herkämen. "Sie kommen nicht aus der professionellen Gastronomie und aus der Hotellerie, wo Hygieneprofis jeden Tag ein hohes eigenes Interesse haben, dass das gut und sicher durchgeführt wird." Wenn in Mecklenburg-Vorpommern Restaurants geschlossen würden, weil in Berlin die Zustände nicht mehr kontrollierbar seien, hätte die Branche dafür keinerlei Verständnis. "Wir können nicht in MV haftbar gemacht werden für das, was in anderen Orten außer Kontrolle geraten ist."

