Stand: 14.09.2023 15:02 Uhr Bützow: Zwei Bahnstrecken nach Unfall gesperrt

Nach einem Unfall mit einem Radfahrer sind die Bahnstrecken zwischen Bad Kleinen und Rostock sowie zwischen Güstrow und Bützow jeweils in beide Richtungen Donnerstagmittag gesperrt worden. Das teilte die Polizeidirektion Güstrow mit. Die Bahn wollte von Rostock einen Ersatzzug einsetzen, um 200 Fahrgäste aus einem IC an ihr Ziel zu bringen. Der Regionalverkehr auf der Strecke zwischen Bad Kleinen und Rostock soll demnach über Wismar umgeleitet werden. Es kommt voraussichtlich zu Verspätungen und Ausfällen im Fernverkehr. Der 81-jährige Radfahrer war in Bützow am Bahnübergang des Bahnhofes von einem Intercity erfasst und tödlich verletzt worden.



Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 14.09.2023 | 15:00 Uhr