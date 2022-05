Stand: 17.05.2022 15:36 Uhr Bützow: Zeugen nach Steinwürfen auf Zug mit HSV-Fans gesucht

Nachdem Unbekannte am Sonntagvormittag einen ICE in Höhe Bützow (Landkreis Rostock) mit Steinen beworfen haben, sucht die Bundespolizei nach weiteren Zeugen. Die Polizei verdächtigt eine größere Gruppe vermummter, schwarz-weiß gekleideter Personen. Sie sollen aus einem Waldgebiet bei Wolken gekommen sein. Im Zug befanden sich neben anderen Reisenden auch eine Gruppe von etwa 80 HSV-Fans. Die Polizei ermittelt wegen Landfriedensbruchs und gefährlichen Eingriffes in den Bahnverkehr. | 17.05.2022 15:35

