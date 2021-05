Stand: 19.05.2021 09:37 Uhr Bützow: Wettbewerb für Schulcampus entschieden

Für den neuen Schulcampus in Bützow (Landkreis Rostock) soll bereits im kommenden Monat die Auftragsvergabe erfolgen. Am Dienstag haben sich ein Hamburger Architekten- und ein Berliner Landschaftsplaner-Büro mit ihren Wettbewerbsentwürfen durchgesetzt. Der Neue Campus soll für rund 19 Millionen Euro in Bahnhofsnähe entstehen. Nach dem Baubeginn 2022 ist die Fertigstellung für Juli 2024 geplant. | 19.05.2021 09:36