Stand: 10.12.2023 18:29 Uhr Bützow: Unangemessener "Baumschmuck" am Tannenbaum vor Rathaus

Unbekannte Täter haben in Bützow mehrere Zettel und Fotos in den vor dem Rathaus aufgestellten Weihnachtsbaum gehängt. Zumindest ein Zettel sei mit einem mutmaßlich volksverhetzendem Text beschriftet gewesen, teilte die Polizei mit. Eine Passantin hatte die Zettel und Fotos am Sonntag bemerkt und die Polizei informiert. Die Beamten sicherten den "Baumschmuck", der kriminaltechnisch untersucht werden soll. Der Staatsschutz hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

