Wegen mehrerer Corona-Infektionen in einem Pflegeheim in Bützow (Landkreis Rostock) müssen sich alle Bewohner und Mitarbeiter ab sofort täglich testen lassen. Dies gilt zudem für weitere Kontaktpersonen. Landrat Sebastian Constien hat dies angeordnet. Seit Jahresbeginn haben sich in dem Pflegeheim 57 Bewohner und Mitarbeiter mit dem Coronavirius infiziert. Zuletzt waren am Montag 17 Tests positiv. | 04.02.2021 18:00