Bützow: Neue Bronzeglocken für die Stiftskirche Stand: 03.11.2020 15:17 Uhr In der Stiftskirche in Bützow werden derzeit die drei neuen Glocken eingebaut. Läuten sollen sie am 1. Advent. Spender hatten mehr als 100.000 Euro gestiftet.

In der Stiftskirche in Bützow (Landkreis Rostock) ist mit dem Einbau der drei neuen Bronzeglocken begonnen worden. Nach der festlichen Weihe am Reformationstag war das neue Geläut am Montag in den Glockenturm gehoben worden. Zum 1. Advent soll es zum ersten Mal läuten.

Mauerwerk des Glockenturms wurde geöffnet

Noch gut zwei Wochen hat die Läutanlagen-Baufirma damit zu tun, die zusammen fast viereinhalb Tonnen schweren Bronze-Glocken samt ihrer Eichenjoche und Glockestübchen im Turm zu montieren. Auch muss das Mauerwerk des Glockenturms, das für den Austausch geöffnet worden war, wieder verschlossen werden. Erst dann werden die neuen zusammen mit der historischen fast 500 Jahre alten Wächterglocke erklingen.

Mehr als 100.000 Euro an Spenden eingesammelt

Gegossen wurden die Glocken in Neuenkirchen bei Heidelberg. Ihre Gestaltung hatte der Rostocker Bildhauer Wolfgang Friedrich übernommen. Der Förderverein der Bützower Stiftskirche hat für das neue Geläut nach eigenen Angaben rund 110.000 Euro an Spenden gesammelt - das Land hat das Vorhaben mit 50.000 Euro unterstützt.

