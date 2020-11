Stand: 06.11.2020 13:05 Uhr Bützow: Mann reißt Zugkontrolleur Maske ab und bespuckt ihn

Die Bundespolizei sucht nach einem Mann, der einen Zugbegleiter bespuckt haben soll. Der Gesuchte soll dem Bahnangestellten bei der Fahrscheinkontrolle zwischen Schwaan und Bützow (Landkreis Rostock) den Mund-Nasen-Schutz heruntergerissen und ihn angespuckt haben. Nach Angaben der Bundespolizei ereignete sich der Vorfall am Mittwochabend in der Regionalbahn in Richtung Schwerin. Der Mann war offenbar ohne Fahrschein unterwegs. Der Gesuchte soll etwa 1,75 Meter groß sein und unter anderem auf einer Hand eine Krone tätowiert haben. | 06.11.2020 13:05