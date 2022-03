Stand: 11.03.2022 19:04 Uhr Bützow: Kleinwagen mit zwei Insassen stürzt in Warnow

Ein Auto, besetzt mit zwei Personen, ist am späten Freitagnachmittag in Bützow (Landkreis Rostock) in die Warnow geraten. Der Vorfall ereignete sich gegen 17:15 Uhr in der Bahnhofsstraße. Warum der Kleinwagen von der Straße abkam, ist bislang noch unklar. Ersten Erkenntnissen zufolge wurden die beiden Insassen bei dem Unfall nur leicht verletzt. Ihr Auto wurde von der Feuerwehr aus dem Wasser gezogen. | 11.03.2022 19:05