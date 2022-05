Stand: 29.05.2022 08:41 Uhr Bützow: Gegen Baum geprallt - Autofahrerin tot

Bei einem schweren Verkehrsunfall ist in der Nacht zum Sonntag eine Autofahrerin nahe Bützow ums Leben gejommen. Das Auto der 37-Jährigen war laut Polizei nach rechts von der Straße abgekommen und frontal gegen einen Baum gestoßen. Die Frau starb noch am Unfallort. Die Ermittlungen zur Unfallursache daern noch an. | 29.05.2022 08:41

