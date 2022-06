Stand: 03.01.2022 08:45 Uhr Bützow: Feuer vernichtet Werkstatthalle

Bei einem Feuer in Bützow ist am Freitagabend eine Werkstatthalle abgebrannt. In dem 600 Quadratmeter großen Gebäude wurden zwei Autos, ein Motorrad, diverse Reifen und Werkzeuge Opfer der Flammen, wie die Polizei mitteilte. Den Schaden schätzt sie auf etwa 300.000 Euro. Das Feuer war gegen 19 Uhr ausgebrochen, weithin sichtbar stand die Rauchsäule über der Stadt. Die Anwohner wurden gewarnt, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Nach Angaben der Polizei meldete sich inzwischen ein 23-jähriger Zeuge, der kurz vor dem Brand in der Halle gearbeitet hatte. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung. | 18.06.2022 07:27