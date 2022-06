Bützow: Feuer vernichtet Werkstatthalle Stand: 18.06.2022 10:08 Uhr Bei einem großen Feuer in Bützow ist am Freitagabend eine Werkstatthalle abgebrannt. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 300.000 Euro.

Eine Werkstatthalle in Bützow (Landkreis Rostock) ist am Freitagabend bei einem Feuer vollständig ausgebrannt. In dem 600 Quadratmeter großen Gebäude wurden zwei Autos, ein Motorrad, diverse Reifen und Werkzeuge Opfer der Flammen, wie die Polizei mitteilte. Das Feuer war gegen 19 Uhr ausgebrochen. Weithin sichtbar stand eine schwarze Rauchsäule über der Stadt, mehrmals waren Explosionen zu hören. Die Anwohner wurden aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung

85 Feuerwehrleute der Wehren aus Bützow, Rühn, Steinhagen, Bernitt, Tarnow und Kritzkow waren im Einsatz. Sie sperrten die Gegend weiträumig ab, da sich nicht weit vom Brand entfernt eine Tankstelle befindet. Da zu befürchten war, dass sich gefährliche Stoffe in der Werkstatthalle befinden, mussten sie zeitweise Atemschutzmasken tragen. Im Laufe des Einsatzes entschieden sie, die Halle kontrolliert abbrennen zu lassen. Nach Angaben der Polizei meldete sich inzwischen ein 23-jähriger Zeuge, der nach eigenen Angaben noch kurz vor dem Brand in der Halle gearbeitet hatte. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 18.06.2022 | 09:00 Uhr