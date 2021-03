Stand: 25.03.2021 16:47 Uhr Bützow: Feuer beschädigt mehrere Häuser

Ein Brand hat in Bützow (Landkreis Rostock) ein Haus zerstört und mindestens zwei weitere beschädigt. Laut Polizei mussten sich zwei Familien in Sicherheit bringen. Ein Mensch kam vorsorglich in eine Klinik. Vermutlich ist der Brand im Dachstuhl des Hauses ausgebrochen - warum, ist noch unklar. Der Schaden wird auf etwa 200.000 Euro geschätzt. | 25.03.2021 16:47