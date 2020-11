Stand: 09.11.2020 16:01 Uhr Bützow: Ein Toter in Gefängnis - Hintergründe unklar

In der Justizvollzugsanstalt Bützow (Landkreis Rostock) ist am Morgen ein Inhaftierter leblos in seiner Zelle gefunden worden. Ein Notarzt habe nur noch den Tod des 61-Jährigen feststellen können, teilte das Justizministerium mit. Weitere Hintergründe waren zunächst unklar, es sei eine Obduktion angeordnet worden. Der Mann hatte den Angaben zufolge vor wenigen Monaten eine mehrjährige Freiheitsstrafe wegen Betrugs angetreten. Nach Ministeriumsangaben ist dies der fünfte Todesfall in einem Gefängnis in MV in diesem Jahr. | 09.11.2020 16:00