Stand: 12.01.2022 14:00 Uhr Bützow: Corona-Fälle in der JVA gemeldet

Erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie sind in den Gefängissen in Mecklenburg-Vorpommern positive Corona-Testergebnisse aufgetreten. Das berichtet das Justizministerium auf Anfrage von NDR 1 Radio MV. In den vergangenen vier Tagen sind 14 Inhaftierte der JVA Bützow positiv auf Omikron getestet worden. Die meisten Betroffenen waren geimpft, teils auch geboostert, sie wiesen kaum Symptome auf. Alle Infizierten sind in Quarantänebereichen. Weitere PCR-Tests stünden noch aus. In den drei anderen Anstalten sind bisher keine positiven Corona-Tests gemeldet worden, so ein Sprecher. Von den 800 Justizvollzugsbediensteten sind derzeit 13 wegen positiver Corona-Tests in häuslicher Quarantäne. | 12.01.2022 14:00