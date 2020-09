Stand: 08.09.2020 12:44 Uhr - NDR 1 Radio MV

Bützow: 1.500 Euro Unterstützung für junge Familien

Junge Familien, die sich in Bützow (Landkreis Rostock) ein Grundstück kaufen, werden ab sofort von der Stadt unterstützt. Mit einer Zuzahlung von 1.500 Euro pro Kind, das höchstens 10 Jahre alt ist. Das haben die Stadtvertreter am Abend beschlossen. Dabei ist es egal, wer das Grundstück verkauft, ob es schon bebaut ist oder beim Kauf noch leer steht. Die Stadt möchte so Anreize für junge Menschen schaffen, die sich in Bützow niederlassen wollen. | 08.09.2020 12:40