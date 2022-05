Bürgermeisterwahlen in sechs Städten im Land Stand: 05.05.2022 13:29 Uhr In Mecklenburg-Vorpommern werden an diesem Sonntag in sechs Städten die Verwaltungschefs neu bestimmt. Dabei treten alle bisherigen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister in Bergen, Stralsund, Wolgast, Malchin, Hagenow und Neustadt-Glewe auch wieder an.

Die größte Wahl-Stadt ist die Hansestadt Stralsund mit rund 49.000 Wahlberechtigten. Dort will Oberbürgermeister Alexander Badrow (CDU) sein Amt verteidigen. Stralsund ist unter den größeren Orten landesweit der letzte mit einem CDU-Bürgermeister. Alexander Badrow tritt am Sonntag auch mit Unterstützung der FDP und der Wählergemeinschaft "Bürger für Stralsund" für eine dritte Amtszeit an. Nach 14 Jahren wolle er Vieles, von dem was er begonnen habe, fortführen. Darunter ist auch die Entwicklung des Volkswerftgeländes zu einem maritimen Industrie- und Gewerbepark.

Mehr Mitbestimmung für Stralsunderinnen und Stralsunder

Gegen ihn treten der Stralsunder Rechtsanwalt Marc Quintana Schmidt von Die Linke an und die Greifswalder Unternehmerin Melanie Rocksien-Riad. Die 44-Jährige ist neu auf der politischen Bühne in Stralsund. Sie wird von SPD und Grünen unterstützt. Ebenso wie Quintana Schmidt setzt sie auf mehr Mitbestimmung der Stralsunderinnen und Stralsunder, egal ob alt oder jung. Rocksien-Riad hat außerdem die Rekommunalisierung des Krankenhauses zum Wahlthema gemacht, ebenso den Beitritt der Stralsunder zum neuen Regionalmarketingverein in Vorpommern.

Marc Quintana Schmidt will mehr soziale Gerechtigkeit und sich gegen die angekündigten Kürzungen stark machen. In seinem Wahlprogramm spricht er sich weiterhin für eine Zusammenarbeit mit Russland aus und bekennt sich ganz klar zur Erdgasleitung Nord Stream 2.

Klare Enscheidungen wohl im Süden und Westen

Ganz anders ist die Situation in Malchin (Mecklenburgische Seenplatte). Dort ist Amtsinhaber Axel Müller (CDU) der einzige Kandidat. Mit je nur zwei Bewerbern werden auch in Hagenow und Neustadt-Glewe klare Entscheidungen erwartet. In Hagenow tritt Jana Horn (CDU) gegen Bürgermeister Thomas Möller (Linke) an, in Neustadt-Glewe will CDU-Mann Steffen Klieme die SPD-Amtsinhaberin Doreen Radelow ablösen.

Viele Bewerber und Bewerberinnen in Wolgast und Bergen

Aufgrund der hohen Bewerberzahlen rechnen Wahlbeobachter in Wolgast und Bergen mit einer Stichwahl. Termin dafür wäre der 22. Mai. In Bergen, der größten Stadt auf der Insel Rügen, wollen gleich vier Männer und eine Frau Amtsinhaberin Anja Ratzke (parteilos) ablösen. Sie ist seit 2015 im Amt. Die CDU hat den 42-jährigen Mirko Plötz aufgestellt, die Linke den 28 Jahre alten Kevin Zenker und die FDP schickt Bianca Pahnke, 44 Jahre, ins Rennen. Parteilos sind der 47-jährige Raik Knüppel und der 48-jährige Nico Gruber.

Mehr Transparenz und Beteiligung

Themen im Wahlkampf in Bergen sind die Entwicklung der Wirtschaft und des Tourismus sowie die Gesundheitsversorgung und der demografische Wandel, aber auch der Nahverkehr, der die umliegenden Gemeinden einbezieht. Die Herausfordernden wollen mehr Transparenz schaffen, sprechen sich für eine stärkere Bürgerbeteiligung aus und mehr Gemeinschaft zwischen den unterschiedlichen Einwohnergruppen und Stadtteilen. Rund 11.800 Einwohnerinnen und Einwohner sind wahlberechtigt.

Rund 10.000 Wahlberechtigte in Wolgast

Ähnliches Bild in Wolgast: Gegen Bürgermeister Stefan Weigler (43) von der CDU treten ebenfalls eine Frau und vier Männer an. Mit Martin Schröter (58, parteilos) und Carsten Lange (52, AfD) sind zwei Stadtvertreter dabei, dazu kommen die Einzelbewerber Kathrin Potratz-Scheiba (39), Marco Baum (39) und Sven Reinke (42). Weigler hat das Amt in Wolgast seit 14 Jahren inne und will noch sieben Jahre weitermachen. Er wirbt unter anderem mit einem sogenannten Bürgerhaushalt um die Stimmen der rund 10.000 Wahlberechtigten. Da geht es um einen Gestaltungsspielraum für jeden Orts- und Stadtteil von Wolgast. Alle Kandidaten sprechen sich für die Stärkung des Tourismus und der Wirtschaft aus, wollen Verwaltung noch bürgerfreundlicher machen, die Altstadt beleben - Wolgast als Ort zum Leben attraktiver machen.

