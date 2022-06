Stand: 12.06.2022 19:27 Uhr Bürgermeisterwahl Burg Stargard: Tilo Lorenz (CDU) bleibt im Amt

Amtsinhaber Tilo Lorenz (CDU) bleibt weitere sieben Jahre Bürgermeister in Burg Stargard. Bei der Wahl am Sonntag erhielt Lorenz 55 Prozent der Stimmen, seine Herausforderin Katja Sievert (parteilos) 45 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 46,8 Prozent. Für den 41-jährigen Lorenz ist es die dritte Amtszeit. Er ist seit 2008 Bürgermeister in Burg Stargard. | 12.06.2022 19:30