Bürgermeisterstichwahlen in Boizenburg und Plau am See Stand: 10.10.2021 09:08 Uhr Am großen Wahltag vor zwei Wochen wurde in einigen Orten im Land auch über neue Bürgermeister abgestimmt - in Plau am See und Boizenburg gab es keine klaren Sieger und daher heute Stichwahlen.

Bei Stichwahlen im Landkreis Ludwigslust-Parchim werden in zwei Städten neue Bürgermeister bestimmt. Sowohl in Boizenburg als auch in Plau am See hatte vor zwei Wochen keiner der Kandidaten die absolute Mehrheit der abgegeben Stimmen bekommen. Bis 18 Uhr können die Wahlberechtigten ihre Stimmen abgeben.

Boizenburg: Kandidaten in erster rund gleichauf

In Boizenburg stehen nun Rico Jakobeit als gemeinsamer Kandidat von Linken und SPD sowie Patrick Sevecke von der CDU zur Wahl. Beide hatten im ersten Durchgang jeweils etwa 46 Prozent der Stimmen bekommen, zwei weitere Bewerber blieben im einstelligen Bereich. In der Stadt an der Elbe war der bisherige Bürgermeister, der parteilose Harald Jäschke nicht mehr angetreten. Er geht nach 21 Jahren in den Ruhestand.

Plau am See: Kann CDU-Kandidat Vorsprung halten?

In Plau am See stand der Amtsinhaber Norbert Reier von der Linken ebenfalls nicht mehr zur Wahl. Hier können die Bürger heute per Stichwahl für CDU-Kandidat Sven Hoffmeister oder Marco Rexin vom Bündnis "Wir leben Demokratie" abstimmen. Im ersten Wahlgang am 26. September war Hoffmeister auf rund 47 Prozent der Stimmen und Rexin auf knapp 30 Prozent gekommen. Ein dritter Bewerber von der SPD war mit nicht ganz 24 Prozent ausgeschieden.

