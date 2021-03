Bürgermeister in MV zusammen mit Land- und Bundestag wählen? Stand: 09.03.2021 06:19 Uhr Mehrere Städte in Mecklenburg-Vorpommern überlegen, ihre Bürgermeisterwahlen am Tag der Land- und Bundestagswahl Ende September abzuhalten. Befürworter sehen organisatorische und finanzielle Vorteile.

Der 26. September könnte in diesem Jahr nicht nur auf Bundes- und Landesebene zu einem wichtigen Wahltag werden. Denn inzwischen überlegen auch mehrere Städte in Mecklenburg-Vorpommern an diesem Tag ihre Bürgermeisterwahlen abzuhalten.

Stadtverwaltungen sehen organisatorische und finanzielle Vorteile

In Pasewalk (Landkreis Vorpommern-Greifswald) ist der Termin bereits für die Wahl des Bürgermeisters beschlossen. In Neubrandenburg ist es bisher nur ein Vorschlag des Oberbürgermeisters Silvio Witt (parteilos). Beide Stadtverwaltungen betonen die Vorteile: Es bräuchten nur für einen Tag Wahlhelfer geworben werden, die Kosten wären damit geringer und Wähler könnten sich einen Gang ins Wahllokal sparen.

Parteien in Neubrandenburg uneins

Anders als in Pasewalk folgte in Neubrandenburg nur die Minderheit von SPD und Grünen diesem Vorschlag. CDU, Linke und AfD lehnen den Termin bisher ab. Sie befürchten, dass ihren Kandidaten im Schatten von Landtags- und Bundestagswahlen zu wenig Platz in der Öffentlichkeit und den Medien bleibt, um sich zu präsentieren.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 09.03.2021 | 06:30 Uhr