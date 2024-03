Bürgermeister in MV: Sofort-Rente schon nach einer Amtsperiode? Stand: 05.03.2024 06:23 Uhr Hauptamtliche Bürgermeister und Landräte in Mecklenburg-Vorpommern können künftig schon nach einer Amtszeit Alters-Pension bekommen. Das sieht eine neue Landesregelung vor, über die der Landtag berät.

Die Arbeit an der Spitze der Kommunalverwaltung soll attraktiver werden. Aus diesem Grund sollen Hauptamtliche Bürgermeister und Landräte in MV in Zukunft bereits nach einer Amtszeit Ruhe-Pension erhalten können.

Landtag berät über neue Landesregelung

Die neue Regelung gilt vor allem für die 67 Hauptamtlichen Bürgermeister und sechs Landräte. Bisher gilt: Ruhegehalt bekommen sie frühestens, wenn sie nach zwei Amtszeiten, also 14 Jahren, nicht wiedergewählt wurden und wenn sie mindestens 45 Jahre alt sind. Künftig gilt: Ruhegehalt gibt es, bei gescheitert Wiederwahl, schon nach sieben Jahren, die Mindestaltersgrenze sinkt auf 40. Das bedeutet beispielsweise für Städte mit 20.000 bis 40.000 Einwohnern wie Waren, Güstrow, Neustrelitz: Nach einer Amtsperiode bekäme dort ein nicht-wiedergewählter Bürgermerister bis ans Lebensende rund 3.000 Euro Ruhegehalt.

