Stand: 20.04.2023 19:58 Uhr Bürgerentscheid über Geflüchtetenunterkünfte in Greifswald

Die Greifswalder Bürgerschaft hat grünes Licht für einen Bürgerentscheid zur Unterbringung von Geflüchteten in der Stadt gegeben. Die Mitglieder der Bürgerschaft billigten am Donnerstag eine entsprechende Entscheidungsvorlage der Verwaltung. Die Abstimmung ist für den 18. Juni vorgesehen. Die Frage soll lauten: "Sind Sie dafür, dass im Eigentum der Universitäts- und Hansestadt Greifswald stehende Grundstücke zwecks Errichtung von Containerdörfern zur Unterbringung von Geflüchteten an den Landkreis Vorpommern-Greifswald verpachtet werden?" Der Entscheid war durch ein entsprechendes Bürgerbegehren auf der Tagesordnung der Bürgerschaft gelandet. Die Initiatoren hatten dafür in nur zwei Wochen Tausende Unterschriften gesammelt.

