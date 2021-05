Bürgerbeauftragter: "Mehr Freiheit ist möglich" Stand: 18.05.2021 05:53 Uhr Angesichts sinkender Corona-Infektionszahlen und zunehmender Impfungen fordert der Bürgerbeauftragte des Landes mehr Lockerungen von Corona-Beschränkungen.

Mecklenburg-Vorpommerns Bürgerbeauftragter Matthias Crone macht sich für mutigere Öffnungsschritte im Land stark. Weniger Infektionen mit dem Coronavirus und eine zunehmende Zahl von Impfungen würden mehr Freiheiten erlauben, sagte Crone am Montag.

Alle Schüler sollen zum Regelbetrieb zurückkehren

Vieles könnte nach Ansicht Crones schneller gehen: die Wiederaufnahme des Unterrichts in Präsenz und im Regelbetrieb für alle Schüler also auch der Stufen 7 bis 9. Der Wechselunterricht sei kein gleichwertiger Ersatz, weil unterm Strich weniger Unterricht erteilt werde. "Andere Länder sind da weiter", so Crone.

"Flut von Beschwerden" über Einschränkungen

Der Bürgerbeauftragte berichtete von einer "anhaltenden Flut von Beschwerden" über die Einschränkung von Rechten. Auch die Einreise sollte großzügiger sein. Es sei angesichts fallender Inzidenzen nicht mehr verhältnismäßig, wenn Zweitwohnung, Kleingarten, Boot oder Campingwagen von Bürgern außerhalb des Landes bis Juni nicht genutzt werden dürften.

Crone will Änderungen bei Kontaktregelungen

Bei den Kontakten sei die Beschränkung auf eine Person eines anderen Haushalts ebenfalls überholt, meinte Crone. Dass bei Familienbesuchen die Anreise als Paar zur Kernfamilie erlaubt ist, am Treffen selbst aber nur eine Person teilnehmen darf sei lebensfremd und gehöre jetzt geändert.

Landesregierung entscheidet über Lockerungen

Aus der Staatskanzlei hieß es, das Thema Kontakte werde bei der heutigen Kabinettssitzung besprochen. Außerdem will das Kabinett die in der Vorwoche im MV-Gipfel vereinbarten Corona-Lockerungen in die Landesverordnung aufnehmen. Dazu gehören Öffnungen in Gastronomie, Tourismus und Einzelhandel. Außerdem entscheidet die Landesregierung über die Zulassung von 7.500 Zuschauern im Ostseestadion beim letzten Saisonspiel des FC Hansa Rostock in der 3. Fußball-Liga gegen den VfB Lübeck.

