Stand: 06.02.2024 10:35 Uhr Bündnis Sahra Wagenknecht: Noch offen, wann sich Landesverband bildet

Nach der Gründung der Partei Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) ist offen, wann sich in Mecklenburg-Vorpommern ein eigener Landesverband bildet. Auf einer Video-Pressekonferenz konnte die parteiinterne Regional-Beauftragte Sabine Zimmermann, keinen Termin nennen. Klar sei, dass das BSW in MV nicht flächendeckend zur Kommunalwahl Anfang Juni antreten könne, weil Kandidaten und Mitglieder fehlen. Das BSW habe allerdings vor, so Zimmermann, punktuell anzutreten, beispielsweise in Neubukow oder Ueckermünde. Geplant seien auch Listen in Rostock und Neubrandenburg. Gespräche gebe es auch in Nordwest-Mecklenburg und Ludwigslust-Parchim. Oberstes Ziel des BSW, so heißt es aus der Partei, sei die zeitgleich stattfindende Europawahl. Aus MV tritt dazu der auf Usedom lebende Mediziner Jan-Peter Warnke an.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 05.02.2024 | 16:00 Uhr