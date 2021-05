Stand: 24.05.2021 10:08 Uhr Hagenow/Viereck: Soldaten üben für Einsatz im Baltikum

Soldaten aus Hagenow (Kreis Ludwigslust-Parchim) sind derzeit auf dem Weg zu einer zweiwöchigen Übung im niedersächsichen Munster. Dort treffen sie auf Soldaten aus Viereck, mit denen sie sich auf einen Einsatz im Baltikum vorbereiten. Von Montag an sollen die 110 Hagenower Panzergrenadiere im Schießübungszentrum den Einsatz mit ihrer Ausrüstungs trainieren. Fahrzeuge und Waffen sind bereits per Zug aus Mecklenburg dorthin gebracht worden. Die Soldaten reisen in Bussen an. Die zweite Hagenower Kompanie wird die die angreifende Truppe darstellen, während die Panzergrenadiere aus Vorpommern verteidigen. Damit bereiten sich die Einheiten auf den Einsatz "Enhanced Forward Presence" im Rahmen der NATO vor. | 23.05.2021 10:07