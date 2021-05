Stand: 21.05.2021 14:05 Uhr Buchhandlungspreis: Drei Nominierte aus MV

Für den Deutschen Buchhandlungspreis sind in diesem Jahr drei Buchhandlungen aus Mecklenburg-Vorpommern nominiert. Die Auszeichnung wird bereits zum siebten Mal verliehen und nominiert sind diesmal aus MV "Der Buchladen Rügen" in Gingst, das "Buchhaus Lange" in Pasewalk sowie die "andere buchhandlung" in Rostock. Die drei Geschäfte sind bereits in den vergangenen Jahren für ihr Angebot in der Kategorie hervorragende Buchhandlung geehrt worden. Die deutschlandweit drei besten Buchhandlungen erhalten eine Prämie von jeweils 25.000 Euro, bis zu fünf weitere Geschäfte können 15.000 Euro bekommen und bis zu 100 weitere Buchläden werden mit 7.000 Euro prämiert. | 21.05.2021 14:05