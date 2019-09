Stand: 10.09.2019 12:17 Uhr

Brustkrebs: Schwesig gibt SPD-Bundesvorsitz auf

Die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig (SPD), will ihr Amt als kommissarische SPD-Chefin niederlegen. Als Grund gab sie an, an Brustkrebs erkrankt zu sein. Das gab sie heute bei der Kabinettssitzung in Schwerin bekannt, am Mittag trat sie in der Staatskanzlei vor die Presse: "Die gute Nachricht ist: Dieser Krebs ist heilbar. Allerdings ist dafür eine medizinische Behandlung notwendig", sagte Schwesig.

Schwesig will weiter Ministerpräsidentin bleiben

Sie sei sehr zuversichtlich, wieder vollständig gesund zu werden, so Schwesig weiter. Deshalb wolle sie das Amt der Ministerpräsidentin und auch den SPD-Parteivorsitz in Mecklenburg-Vorpommern weiter ausüben. Schwesig ist derzeit eine von drei kommissarischen SPD-Bundesvorsitzenden. Zusammen mit Malu Dreyer und Thorsten Schäfer-Gümbel wollte sie die Partei bis zur geplanten Wahl eines Führungsduos im Dezember anführen.

Schwesig will sich auf MV, Gesundheit und Familie konzentrieren

"Allerdings ist auch klar, dass ich in den kommenden Monaten meine Kräfte auf Mecklenburg-Vorpommern, meine Gesundheit und meine Familie konzentrieren muss. Deshalb werde ich meine Parteiämter auf Bundesebene niederlegen", so Schwesig weiter. Sie sei zuversichtlich, dass sie wieder gesund werden könne. Alle Termine werde sie aber nicht wahrnehmen können. Schwesig sagte, sie wolle sich in der nächsten Zeit einer medizinischen Behandlung unterziehen, die überwiegend ambulant vorgenommen werde. In einer persönlichen Erklärung an ihre Parteifreunde sprach Schwesig davon, dass die Diagnose sie und ihre Familie schwer getroffen habe.

Seit 2017 Ministerpräsidentin in MV

Schwesig ist 45 Jahre alt, verheiratet und hat zwei Kinder. Sie wurde 1974 in Frankfurt (Oder) geboren. In Brandenburg verlebte sie auch ihre Kindheit, legte das Abitur ab und absolvierte ihr Studium zur Diplom-Finanzwirtin. Im Jahr 2000 zog sie nach ihrer Heirat nach Schwerin. Schwesig hatte das Amt der Ministerpräsidentin im Sommer 2017 von Erwin Sellering (SPD) übernommen, der ebenfalls an Krebs erkrankt war. Inzwischen ist Sellering wieder in die Landespolitik zurückgekehrt.

