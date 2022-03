Stand: 30.03.2022 06:50 Uhr Brunn: Pyrotechnik setzt Strohmiete in Brand

In Brunn im Kreis Mecklenburgische Seenplatte ist am Dienstagabend eine Strohmiete in Flammen aufgegangen. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf etwa 12.500 Euro. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Nach ersten Erkenntnissen hatte ein 15-Jähriger an der Miete mit rund 500 Strohballen Pyrotechnik gezündet. Durch den Funkenflug geriet offenbar das Stroh in Brand. Gegen den Jugendlichen wird nun wegen des Verdachts der Brandstiftung ermittelt. | 30.03.2022 06:46