Stand: 30.11.2020 14:57 Uhr Brüel: Polizei beendet illegalen Adventsmarkt

In Brüel (Landkreis Ludwigslust-Parchim) hat die Polizei am Sonntag einen Adventsmarkt wegen Verstößen gegen die Corona-Schutzmaßnahmen beendet. Etwa 200 Menschen befanden sich laut Polizei auf einem Freigelände vor einer Gaststätte. Dort waren mehrere Verkaufsstände aufgebaut, an denen Getränke und Speisen angeboten wurden. Die erforderlichen Mindestabstände seien häufig nicht eingehalten worden, zudem hätten nur wenige eine Mund- und Nasen-Bedeckung getragen. Gegen die Betreiberin der Gaststätte ist wegen Verstoßes gegen die Anti- Corona Verordnung Anzeige erstattet worden. | 30.11.2020 14:57