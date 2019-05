Stand: 08.05.2019 00:07 Uhr

Brückensanierung: A20-Sperrung bei Tribsees

Die A20 wird heute im Bereich der Behelfsbrücke bei Tribsees einen Tag lang voll gesperrt. Die Behelfsbrücke soll mit Blick auf die kommende Urlaubssaison saniert werden, wie das Verkehrsministerium mitteilte. Die Autobahn wird von etwa 7 bis 20 Uhr gesperrt. Die Umleitung verläuft großräumiger als bei der letzten Vollsperrung.

Verkehr rollt durch Langsdorf

Aus Richtung Rostock wird der Verkehr von der Anschlussstelle Bad Sülze über die U39 durch Böhlendorf und Langsdorf zur Anschlussstelle Tribsees geführt. Der Verkehr aus Stralsund wird von der Anschlussstelle Tribsees über die U38 durch Langsdorf an der Anschlussstelle Sanitz wieder auf die Autobahn geleitet.

Weniger Erschütterungen durch neue Schwellen

Der Vermieter der Behelfsbrücke will die Unterfütterung an den Fahrbahnübergängen erneuern. Die neuen Schwellen sollen künftig auch die Erschütterungen beim Überfahren abschwächen. Auch die Schraubverbindungen an den Brückenelementen werden erneuert. Die Autobahnmeisterei erneuert während der Sperrung auch die Markierungen sowie die Asphaltdecke an den Brückenenden.

Vor gut anderthalb Jahren waren 80 Meter der Autobahn bei Tribsees ins Moor gerutscht. Die A20 ist eine der für Feriengäste wichtigsten Zubringerstrecken auf die Insel Rügen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 07.05.2019 | 15:00 Uhr