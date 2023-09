Brüche und Schäden auf A20: Teilabschnitt wird 2024 erneuert Stand: 19.09.2023 15:19 Uhr Die A20 zwischen Friedland und Strasburg muss im nächsten Jahr generalerneuert werden. Wegen erheblicher Straßenschäden gilt dort in Richtung Lübeck derzeit ein Tempolimit von 80 Kilometern pro Stunde.

Obwohl seit einem Jahr an den Schäden auf der Fahrbahn Richtung Lübeck gearbeitet wird, stellt sich keine Besserung ein. Ständig kommen neue Schäden im Beton hinzu. Nicht nur neue Brüche an den Kanten der Betonplatten, sondern teilweise auch mittendrin. Aus Sicherheitsgründen musste deshalb das Tempolimit auf 80 km/h gesetzt werden. Der Zustand der A20 sei zwischen den Abfahrten Friedland und Strasburg substantiell nicht zufriedenstellend, so ein Sprecher der Autobahn GmbH.

Baustart im ersten Halbjahr 2024

Im nächsten Jahr soll die A20 in einem Abschnitt entlang der Brohmer Berge erneuert werden. Die Bauarbeiten sollen bereits im ersten Halbjahr beginnen, wie ein Sprecher der Autobahn GmbH mitteilte. Der Abschnitt der A20 zwischen Pasewalk und Friedland war im Sommer 2002 fertiggestellt worden.

