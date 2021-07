Stand: 25.07.2021 15:10 Uhr Brook: Mindestens 20.000 Besucher bei "LebensArt"-Messe

Mindestens 20.000 Menschen haben laut Organisatoren am Wochenende die Messe "LebensArt" auf Gut Brook im Klützer Winkel (Kreis Nordwestmecklenburg) besucht. Rund 130 Aussteller präsentierten Pflanzen, Möbel, Schmuck und Kunsthandwerk. Die Ausstellung an Ostseeküste ist eine von über 20 LebensArt-Messen im ganzen Jahr. Kommendes Wochenende geht es im Spreewald und in Mannheim weiter. Bereits übernächstes Wochenende findet auf dem Landgestüt Redefin die nächste LebensArt in Mecklenburg-Vorpommern statt - es geht um alles rund um Garten und Wohnen. Die Messe zog in den vergangenen Jahren jeweils mehrere Tausend Besucher aus ganz Norddeutschland an. | 25.07.2021 15:10