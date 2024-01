Stand: 02.01.2024 16:25 Uhr Broock: Streifenwagen verunfallt - 50.000 Euro Schaden

Bei Broock (Ludwigslust-Parchim) ist am frühen Dienstagmorgen ein Streifenwagen verunfallt. Wie die Polizei mitteilte, kam der Wagen aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Leitplanke. Der 20-jährige Polizist am Steuer habe sich dabei leicht an der Hand verletzt, sein Beifahrer sei unverletzt geblieben. Das schwer beschädigte Polizeifahrzeug musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf 50.000 Euro geschätzt. Die Unfallstelle wurde kurzzeitig voll gesperrt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 02.01.2024 | 16:30 Uhr