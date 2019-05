Stand: 18.05.2019 09:00 Uhr

Bronzeglocke wird in Schönberg gegossen

In Schönberg (Landkreis Nordwestmecklenburg) wird an diesem Wochenende eine Kirchenglocke gegossen. Das Besondere daran: Die Glocke wird nicht in einer Gießerei hergestellt, sondern direkt vor Ort gegossen - im Hof der St.-Laurentius-Kirche.

Bronze wird in Sandform gegossen

Simon Laudy aus den Niederlanden ist einer der wenigen Glockengießer, der Glocken direkt an ihrem Bestimmungsort anfertigt. Dabei nutzt er auch heute noch eine Methode aus dem Mittelalter. Beim Sandgussverfahren schmilzt er in einem Ofen aus Backstein und Lehm auf dem Kirchhof der St.-Laurentius-Kirche die Bronze. Am Samstagabend wird die Glocke gegossen.

Vier Glocken beim Jubiläumsgottesdienst

Sonntagmittag soll die Glocke freigelegt werden: Der Gießer schlägt die Glocke aus ihrer Ummantelung aus Lehm und Sand. Sie soll etwa 430 Kilogramm schwer sein, einen Durchmesser von 90 Zentimeter haben und im Ton b erklingen. Am 30. Juni während eines Festgottesdienstes zum Jubiläum "800 Jahre Schönberg" wird die neue Glocke zum ersten Mal gemeinsam mit den bisherigen drei Glocken in dem Kirchturm läuten.

